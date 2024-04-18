Fenerbahçe'de tek hedef yarı final! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçı öncesi son detaylar

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan çeyrek final rövanş maçlarıyla devam edecek. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

FENERBAHÇE YARI FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR!

Fenerbahçe, çeyrek finalin ilk maçında, Olympiakos'a Yunanistan'da 3-2 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak.

Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.

Müsabakada Olympiakos'un her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK BULUNUYOR

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, bu akşamki müsabakada yer alamayacak.

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

"YARI FİNALE ÇIKMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

İsmail Kartal, "İlk maçta 3-2 kaybederek ülkemize geri geldik. Taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için mücadele edeceğiz. Rakibimize de yapmış olduğumuz analizler doğrultusunda iyi bir takımları var. Bunları biliyorduk ama o maçta daha net ortaya çıktı. Biz de onlar da iyi takım. Rakibimizi burada yenip maçı kazanarak yarı finale adımızı yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan maç sonuna kadar destek talep eden Kartal, bu destekle oyuncularının performansının artacağına inandığını dile getirdi.

Eleştirilere kulaklarını tıkadığını anlatan İsmail Kartal, Djiku'nun sakatlığını tamamen atlattığını ifade ederek, "Djiku kaliteli bir oyuncu, karakterli bir oyuncu. Bir maçta ayak tarak kemiği kırılıyor maçı öyle bitiyor. Haberi yok, çok özverili bir oyuncu. Her oyuncumuz değerli. İnanıyorum ki son antrenmanda bu sezonun belki de sezon başı nasıl başladıysak en ideal 11 ile başlayacağımız ümit ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Takım kaptanlarının üst düzey profesyonel isimler olduğunun altını çizen Kartal, "Yaşadığımız sakatlıklar orta sahadaki oyuncularımız olmamasından dolayı istediğimiz güçlü oyunu bir dönem yapamadık. Oyun içinde ara ara yapabiliyorduk. Bizim çok önemli maçımız var. İnanıyorum sezon başında sahaya çıkan ideal kadromuza yakın bir kadroyla sahaya çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Penaltı çalışması yaptıklarını ancak maçın penaltılara kalmayacağına inandığını dile getiren Kartal, sözlerini Jayden Oosterwolde'nin sakatlığına ilişkin "Şu anda iyi durumda. Çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken aramıza dönebileceğini düşünüyoruz. Kendine iyi bakan bir oyuncu. Belki de lig bitmeden aramıza katılabilir diye düşünüyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

İKİ TAKIM 4. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti. Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, sahasında ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 270. KEZ SAHNE ALACAK

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 270. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 269 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 365 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA EVİNDE FARKLI

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında Kadıköy'de etkili bir performans ortaya koydu.

Bu sezon Avrupa kupalarında sahasında 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, bunların 6'sını kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, tek yenilgisini ise son 16 turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibi karşısında 1-0 ile yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 23 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 18. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 18. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 43 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 23 gole engel olamadı.