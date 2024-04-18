Şampiyonlar Ligi'nde son 2 yarı finalist de belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. "Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçları dün akşam oynanan Bayern Münih-Arsenal ve Manchester City-Real Madrid maçlarıyla tamamlandı.

Turnuvanın son şampiyonu Manchester City, 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i, İngiltere'de ağırladı.

Real Madrid, 12. dakikada Rodrygo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekip, 76. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 1-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatmalarda da skorun değişmediği mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid, adını son 4 takım arasına yazdırdı. Eflatun-beyazlılarda mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, forma şansı bulamadı.

BAYERN MÜNİH, ARSENAL'İ SAF DIŞI BIRAKTI

Gecenin diğer maçında Alman temsilcisi Bayern Münih, 2-2 biten ilk maçın rövanşında İngiliz ekibi Arsenal'i konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 63. dakikasında Joshua Kimmich ile öne geçen ve kalan bölümde skoru korumasını bilen Bayern Münih, tur bileti alan taraf oldu.

Bu sonuçların ardından Real Madrid ile Bayern Münih, yarı finalde eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarı final müsabakalarının 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.