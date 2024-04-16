Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi belli oldu! İşte kritik karşılaşmayı yönetecek isim

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinin rövanşında, Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, maçta Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak.

Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi belli oldu! İşte kritik karşılaşmayı yönetecek isim
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Trenyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam ediyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda rakibine 3-2 mağlup olmuştu.

18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak kritik rövanş karşılaşması öncesi UEFA'dan önemli bir açıklama geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada, karşılaşmayı yönetecek hakem açıklandı.

Buna göre, Fenerbahçe-Olympiakos karşılaşmasını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Tobias Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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