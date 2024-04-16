Galatasaray liderliği bırakmadı! Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında, ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

Maçın ilk yarısı iki takım içinde dengeli geçerken hücumda etkili olamayan Galatasaray, savunmada ise rakibine birçok pozisyon verse de kalesinde gol görmedi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık sonuçla girdi.

Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında Kerem Aktürkoğlu ile Serge Aurier'i oyundan çıkarırken yerlerine Kaan Ayhan ile Hakim Ziyech'i aldı. İkinci yarıda daha etkili olan Cimbom, 56 ve 72. dakikalarında Barış Alper Yılmaz, 61. dakikasında Hakim Ziyech, 83. dakikasında ise Mauro Icardi ile bulduğu gollerle sahadan 4-0'lık galibiyet ve 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Alanyaspor deplasmanında ligdeki 28. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 87'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderlik koltuğunu da geri aldı. Bu sezonki 10. yenilgisini alan yeşil-turunculu takım ise 42 puanda kaldı.

BARIŞ ALPER ATTIĞI GOLLERLE YILDIZLAŞTI

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Alanyaspor karşısında attığı 2 golle galibiyette başrolü oynadı. Mücadeleye sağ kanatta başlayan ve devre arasında Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan çıkmasının ardından sol kanada geçen 23 yaşındaki futbolcu, 56 ve 72. dakikalarda Alanyaspor ağlarını sarstı.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkaran Barış Alper Yılmaz, 102. resmi maçına çıktığı Galatasaray kariyerinde ise 9 gole ulaştı. Barış Alper, ayrıca ilk kez bir Süper Lig maçında 2 kez gol sevinci yaşadı.

ZIYECH GÖZ DOLDURDU

Müsabakanın devre arasında oyuna giren Hakim Ziyech de performansıyla galibiyeti getiren oyunculardan oldu.

Müsabakaya 46. dakikada giren 31 yaşındaki Faslı yıldız, 61. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi. Ziyech, ayrıca etkili futboluyla göz doldurdu.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon 13. lig maçında 3, 18. resmi maçında da 5. golünü buldu.

ICARDI 26. KEZ AĞLARI SARSTI

Alanyaspor mücadelesine kadar Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 gol atan Mauro Icardi, bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Maçta gol perdesini kapatan Arjantinli yıldız, ligde üst üste son 4 müsabakada 5, bu sezonki 28. karşılaşmada 19. golünü attı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 41. maçına çıkıp 26. kez ağları havalandıran Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kariyerinde 67. resmi karşılaşmada 49. gole ulaştı.

GALATASARAY 27. KEZ DİREĞE TAKILDI

Galatasaraylı futbolcular, bu sezon Süper Lig'de 27. kez topu direğe nişanladı.

Maçın 41. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dries Mertens, sağ ayağının dışıyla şık bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak uzak kanatta üst direkten oyun alanına döndü. Bu şutla, Galatasaraylı futbolcuların bu sezon ligde 27. kez direğe takıldı.

Ligde en fazla topu direkten dönen takım olan Galatasaray'da Mertens 6 kez ile ligin zirvesinde yer aldı.

GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 13 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 resmi maçı da kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 20 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmedi.