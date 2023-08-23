Isparta'da sondaj kuyusuna düşen çocuk 5 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Isparta’da oyun oynadığı esnada 10 metrelik sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk, ekiplerin 5 saat süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Isparta'da sondaj kuyusuna düşen çocuk 5 saatlik çalışma ile kurtarıldı
Isparta'da sondaj kuyusuna düşen çocuk 5 saatlik çalışma ile kurtarıldı
Editör: Süleyman Daban
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Olay, Atabey ilçesine bağlı Harmanören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte kendilerine ait tarlaya giden Yamaç Metin (2), oyun oynadığı esnada tarlada bulunan 10 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştü. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye sağlık, jandarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kepçe ile kuyunun bulunduğu alana doğru tünel kazarak küçük çocuğa ulaşmaya çalıştı. Küçük çocuğun anne ve babası kurtarma çalışmaları esnasında kuyunun başında sürekli seslenerek ekiplere yardımcı oldu. Ekiplerin 5 saatlik hummalı çalışmaları sonucu küçük Yamaç kazılan tünelden İSAK ekiplerinin kucağında alkışlar eşliğinde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, çocuğunun kurtarıldığını gören anne Fatmanur Metin gözyaşlarına hakim olamadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # ısparta
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