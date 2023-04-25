İstanbul'da oraj soğukları: Gök gürültüsü ve dolu bekleniyor
Nisan ayında baharı yaşamayı beklerken Meteoroloji ve AKOM'dan oraj uyarısı geldi. Çarşamba gününden itibaren ani sağanak yağışı, yıldırım, dolu ve gök gürültüsü başta İstanbul olmak üzere birçok kenti bekliyor.
Baharı beklerken Türkiye'ye çarşamba günü soğuk hava dalgası giriş yapıyor.
Meteoroloji ve AKOM, İstanbul'da oraj olarak adlandırılan şimşek, yıldırım, sağanak, gök gürültüsü ve yer yer dolu barındıran hava olayının yaşanabileceğinin uyarısını yaptı.
Meteoroloji, 25 Nisan 2023'e ait hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'U 'ORAJ' VURACAK
Meteoroloji'nin son verilerine göre Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde hava bir anda değişecek, 'oraj' vuracak. 'Oraj'ın iki gün boyunca sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek. Sıcaklıkların da düşmesiyle birlikte gök gürültülü yağış bekleniyor.
ORAJ NEDİR?
Oraj, içerisinde şimşek, yıldırım, sağanak, yağmur, gök gürültüsü ve yer yer dolu barındıran hava olaylarının bütününe verilen isim...
İSTANBUL İÇİN AKOM DA UYARDI
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da beklenen hava durumuyla ilgili 5 günlük tahminini paylaştı. AKOM'un da uyarısına göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur Çarşamba günü başlayacak ve 29 Nisan Cumartesi gününe kadar sürecek.
SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ DÜŞÜYOR
Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşerek Ankara'da 10, İstanbul'da 15, Trabzon ve Samsun'da 13, Antalya ve İzmir'de 20, Diyarbakır'da 23, Adana'da 19 derece civarında seyretmesi bekleniyor.