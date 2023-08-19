İstanbul semalarında binlerce leylek süzüldü, adeta dans ettiler!

Yüz binlerce leyleğin göç yolculuğunda uğradığı İstanbul’da gökyüzü leyleklerle doldu. Sürüler halinde birbirleri ile uyumlu bir şekilde dans edercesine uçan kuşların havadan görüntüsü masalsı kareler oluşturdu.

İstanbul semalarında binlerce leylek süzüldü, adeta dans ettiler!
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Sonbaharın habercisi olarak bilinen leyleklerin göç yolculuğu başladı. Avrupa ve Balkanlar’da yazı geçiren leylekler, daha sıcak olan Afrika’ya doğru göç yolculuklarında İstanbul’da görüntülendi.

'LEYLEKLİ KÖY'

Leyleklerin aynı anda dans edercesine uçması Maltepe ve Beylikdüzü semalarında görüntülendi. İstanbul’da genelde 'Leylekli Köy' olarak da bilinen Sazlıbosna köyünde yuva yaparken kameralara yansıyan leylekler bu kez sürüler halinde İstanbul’un farklı ilçelerinde görülebiliyor. Göç süresi boyunca şehrin ilçelerinden geçen sürüleri gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kayıt altına alıyor.

İstanbul semalarında binlerce leylek süzüldü, adeta dans ettiler! - Resim : 1

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