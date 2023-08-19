Şemdinli'ye turist akını! Hakkari'de buzul gölleri görenleri hayran bırakıyor

Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER) üyeleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki buzul göllerine doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen 25 kişilik grubun bu haftaki rotası Şemdinli ilçesine bağlı Çevre köyü oldu.

Zorlu bir tırmanışla bölgedeki gölleri gezen grup, daha sonra ilçe merkezine döndü.

YEKDASDER Başkanı Suat Öztekin:

- Bu hafta 25 kişilik ekibimizle birlikte yaptığımız etkinlik rotası Geverok Vadisi ve Kırmızıtaş Buzul Golü oldu. Buradaki yüksek irtifa 3 bin 400 metre. Bu irtifada hem tanıtım hem de doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu göl Hakkari bölgesinin en büyük gölü olma özelliğini taşıyor. Bu alanlara izinsiz ve rehbersiz girmek kesinlikle yasaktır. Bu bölge yürüyüş rotası ortalama 6 saat ve görülmeye değer bir yer olmakla birlikte aynı gün iki mevsimi görmek mümkün.



Derneğin Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut da:

- 25 kişilik ekiple bölgeye geldik. 6 saat zorlu bir tırmanıştan sonra Kırmızı Taş Gölü'ne vardık. Ama burasının görülmeye ve keşfedilmeye değer bir yer olduğunu belirtmek istiyorum. Şu an arkadaşlar gölde yüzüyorlar, tadını çıkartıyorlar. Arkamda gördüğünüz buzul gölü bölgenin yüzölçümü olarak en büyük gölüdür. Bölgenin etrafında çok kırmızı taş olduğu için göl ismini bu doğal oluşumdan almıştır. Etrafında muazzam dağ silsilesi var. Bölgenin sol tarafında İkiyaka Sat Dağları ve gölleri bulunuyor. Sağ tarafta ise Çarcel Dağları ve gölleri var. Gölün dağ silsilesi sonrası Irak sınırı başlıyor. Geverok Vadisi'nde bin yıllık buzulların heybetli görüntüsünü görmek mümkündür. Bölge iki mevsiminin bir arada yaşandığı muazzam bir yerdir. Yıllar içinde ülkenin, dünyanın dört bir yanından insanların buraya akın edeceğini düşünüyorum. Bu süreçte dernek olarak bizler bu doğal ortamın bozulmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda gelip görmek isteyenlere de rehberlik ediyoruz.