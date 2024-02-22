İstanbul'a gelen turist sayısı arttı!

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Son 10 yıla oranlara İstanbul'u 2023'te ziyaret edenlerin sayısı yüzde 66 arttı. Böylece rekor sayı, 17 milyon 370 bine ulaştı.



İstanbul'a 2014 yılında 11 milyon 842 bin 983, 2015'te 12 milyon 414 bin 677, 2016'da 9 milyon 203 bin 987, 2017'de 10 milyon 840 bin 595, 2018'de 13 milyon 432 bin 990, 2019'da 14 milyon 906 bin 663, 2020'de 5 milyon 1981, 2021'de 9 milyon 25 bin 4, 2022'de ise 16 milyon 18 bin 726 yabancı turist geldi.

"İstanbul, dünya turizminin en çekici destinasyonlardan biri"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul'un, benzersiz zenginlikteki tarihi ve kültürel mirası, canlı ticari hayatı, hareketli şehir yaşamı ve gastronomisiyle turizm açısından dünyanın en çekici destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Zenginliğinin kente gelen turist sayısını her geçen yıl artırdığını belirten Bağlıkaya, bu durumun sevindirici olduğunu ifade etti.



Bağlıkaya, 2023'teki turist sayısının 17,5 milyona yaklaştığına dikkati çekerek, "Bir önceki yıla göre İstanbul'a gelen turist sayısında yaklaşık yüzde 8,5'lik artış yaşandı. 2023 yılını yükselişle kapatmak sektör acısından çok önemli bir gelişme." dedi.



Firuz Bağlıkaya, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları sayesinde kentin uluslararası turizm hareketleri için çok önemli bir bağlantı noktası olduğunu, marka değeri yükselen bir eğilim içerisinde yer aldığını kaydetti.