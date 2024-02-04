İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Bir kişinin 135 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! 3 zanlı tutuklandı
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İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirdi.

Ekipler, 19 Ocak'ta internet üzerinden bungalov kiralamak amacıyla banka hesabından 135 bin lira gönderdiği kişilere bir daha ulaşamayan A.A'nın şikayeti üzerine harekete geçti.

Ekiplerin çalışması sonucu kimliği belirlenen şüpheliler E.Y. (50), E.A. (44) ve C.Ü. (42) Küçükçekmece'de gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada şüphelilerin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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