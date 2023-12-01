İstanbul'da Şoför Esnafı Dertli

Araç başına 950 bin ile 1 milyon 50 bin lira arasında alacağı olan şoför esnafı çaresizlikten araçlarını satıyor.



İETT’nin bütçesi her yıl iki katına çıkıyor ancak şoför esnafının yüzü bir türlü gülmüyor.



İstanbul’un toplu ulaşım sorunu herkesi canından bezdirdi. Bir yandan vatandaş yanan bozulan araçlardan yarı yolda kalıyor, diğer yandan İBB’den ödemesini alamayan halk otobüsleri artık teker döndürmekte de zorlanıyor.



Her gün 16 saati aşan mesai saati ile çalışan araçlarının bakımına bütçe ayıramayan şoför esnafı hakkını istiyor.



Öte yandan İETT’nin 2024 yılı bütçesi 29 milyar olarak belirlenmişti.