İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! 10 şüpheli tutuklandı

Suç örgütlerine yönelik peş peşe operasyon yapılıyor. İstanbul'da, 3 farklı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! 10 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suç örgütlerinin deşifre edilmesi için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 11-30 Ocak'ta, 3 farklı suç örgütüne yönelik Beşiktaş, Bahçelievler ve Üsküdar'da belirlenen adreslere operasyon yapıldı. 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 164 fişek, hassas terazi, 2 kar maskesi, 1100 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 830 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vatan Partisi'nin İstanbul adayı açıklandı!Vatan Partisi'nin İstanbul adayı açıklandı!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # suç örgütü # operasyon
Çok Okunanlar
Çorum'da deprem oldu
Çorum'da deprem oldu
Gaziantep'te polis helikopter düştü!
Gaziantep'te polis helikopter düştü!
Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi!
Alper Gezeravcı'nın dönüşü yine ertelendi!
Vatan Partisi'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Bildirgesi yayımlandı
Vatan Partisi'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Bildirgesi yayımlandı
Vatan Partisi'nin İstanbul adayı açıklandı!
Vatan Partisi'nin İstanbul adayı açıklandı!
Öne Çıkanlar GES'lerin geleceği - Ulusal Sektör - Seyfettin Boğazlı - Aslı Işıksalan, Veli Özkılınç GES'lerin geleceği - Ulusal Sektör - Seyfettin Boğazlı - Aslı Işıksalan, Veli Özkılınç Yaşanabilir yeni bir ötegezegen keşfedildi! Yaşanabilir yeni bir ötegezegen keşfedildi!