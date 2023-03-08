İstanbul'da tehlike: Betonda midye kabuğu

"BURALAR ELDEN GEÇİRİLİRSE ÖMRÜ UZUN KÖPRÜLER HALİNE GETİRİLİR"

Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Marmara ve İstanbul'da olması beklenen depremi hatırlatarak, Maltepe kavşak köprüsünün yıprandığını dile getirdi.

Yıldırım, köprünün incelenip iyileştirme ve güçlendirme yapılması gerektiğini belirterek, “Burada ise beton yüzeyinde yıpranmalar var. Yıpranma olan yerlerde açılmalar var, açılma olan yerlerde de demirlerin paslandığını görüyorum. Bu gibi köprülerin ne kadar varsa incelenip elden geçirilmesi, gerekiyorsa onarılması lazım. Bunlar yapılmazsa ömürleri daha kısa olacak." dedi.

Demir paslarının temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, çaplarda eksilmelerin olduğu yerlerde de iyileştirmeler yapılması gerektiğini açıkladı.