İstanbul’da zemini sağlam ilçeler hangileri?

İLÇE İLÇE AÇIKLADI

Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz yaptığı açıklamalarda şu bilgilere yer verdi; ‘’Avrupa yakasında Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Zekeriyaköy, Ayazağa, Gaziosmanpaşa gibi yerlerin zemini sağlam. Anadolu yakasında ise; Üsküdar, Küçüksu, Çekmeköy, Polonezköy gibi yerlerin riski sahil kesimlerine göre daha düşük. Beykoz, Üsküdar, Küçüksu ve Polonezköy buradaki zemin Türkiye'nin en sağlam zeminlerinden biri. Biz burada güçlendirme yapmak için bile zemini balyozla kıramıyoruz o kadar sağlam bir alan.’’

Kaynak: kamugundemi.com