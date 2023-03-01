İstanbul’da zemini sağlam ilçeler hangileri?
Kahramanmaraş depremlerinin meydana gelmesinin ardından İstanbul’da beklenen büyük deprem tekrar gündeme gelmiş ve birçok uzman isim, deprem hakkında bilgiler vermeye başlamıştı. Uyarılar devam ederken, sağlam zemine sahip ilçeleri Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz yorumladı.
7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri, on bir ilde etkili oldu. Son yapılan açıklamalara göre, deprem nedeni ile kırk binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve binlerce binanın da yıkıldı açıklandı. Yapılan açıklamalarda, acil olarak yıkılması gereken binaların da sayılarının yüksek olduğu belirtildi.
Uzman isimler, yaşanan depremlerden dolayı milyonların yaşadığı İstanbul için değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Şengör gibi isimlerin de aralarında yer aldığı uzmanlar, İstanbul depremi nedeni ile Bakırköy, Avcılar, Yeşilköy, Küçükçekmece ve Ataköy gibi bölgelerin çok riskli olduğunu belirtmişti.
O İLÇELERDE ZEMİN SAĞLAM
ATV’de yayına katılan Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz’da uzmanların genel olarak birleştiği kıyı şeritleri için uyarı yaptı. Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz, özellikle doldurulmuş alanlara bina yapılan Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Bakırköy gibi ilçelere dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz, İstanbul’da yer alan bazı ilçelerde ise, zeminin oldukça sağlam olduğunu ve güçlendirme çalışmaları için dahi zemine zarar verilemediğini belirtti.
İLÇE İLÇE AÇIKLADI
Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz yaptığı açıklamalarda şu bilgilere yer verdi; ‘’Avrupa yakasında Beşiktaş, Şişli, Sarıyer, Zekeriyaköy, Ayazağa, Gaziosmanpaşa gibi yerlerin zemini sağlam. Anadolu yakasında ise; Üsküdar, Küçüksu, Çekmeköy, Polonezköy gibi yerlerin riski sahil kesimlerine göre daha düşük. Beykoz, Üsküdar, Küçüksu ve Polonezköy buradaki zemin Türkiye'nin en sağlam zeminlerinden biri. Biz burada güçlendirme yapmak için bile zemini balyozla kıramıyoruz o kadar sağlam bir alan.’’
Kaynak: kamugundemi.com