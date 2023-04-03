İstanbul'un o ilçesinde kiralarda deprem riski düşüşü: Fiyatlar 2 bin lira geriledi

"1999 DEPREM ÖNCESİ ESKİ BİNALARA TALEP AZALDI"

Kentsel dönüşüme girecek evlerin büyük bir kısmının 40-50 yıllık binalar olduğunu belirten Selim, "Burada oturanların da gelir düzeyi orta seviyede bulunuyor. Kentsel dönüşümün maddi bir gideri oluyor. 1999 deprem öncesi eski binalara talep azaldı, daire fiyatları az da olsa biraz düştü.