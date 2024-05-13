İzmir'de 124 adrese baskın yapıldı

Aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İzmir'de polis ekipleri tarafından 124 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 77 şüpheli yakalandı.

İzmir'de 124 adrese baskın yapıldı
Editör: Yağmur Biçen

Operasyonlar İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi.

Hakkında kesinleşmiş hapis ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda  dün sabah saat 06.00'da 450 personelin katılımıyla 124 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, 77 aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Öte yandan, yakalanan şüphelilerin, kasten öldürme, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu madde kullanma, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranması olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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