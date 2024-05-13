Altın fiyatı haftaya düşerek "merhaba" dedi

Altın yatırımcılarının gözü bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon rakamlarında. Türk Lirası'nın değer kazanmasının etkisiyle altın fiyatları haftaya düşüşle başladı.

Altın fiyatı haftaya düşerek "merhaba" dedi
Editör: Yağmur Biçen

Altın yatırımcıları bu hafta üzgün. Türk Lirası'nın değer kazanmasının etkisiyle altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Altın yatırımcıları bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor.

Beklentilerden düşük gelebilecek enflasyon rakamları ABD'de fiyat baskılarının azaldığını gösterecek ve yatırımcıların risk alma eğilimini artıracaktır.

Gram altın 2,436 TL

Çeyrek altın 3,968 TL

Yarım altın 7,960 TL

Cumhuriyet altını 16,353 TL

ONS altın 2,359 dolar

Sahte zeytinyağı operasyonu!Sahte zeytinyağı operasyonu!Yurt
# altın fiyatı # çeyrek # ekonomi # yatırım
Çok Okunanlar
Sinan Ateş'in cinayetten önceki mesajları ortaya çıktı!
Sinan Ateş'in cinayetten önceki mesajları ortaya çıktı!
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar devam edecek! 13 Mayıs 2024 pazartesi hava durumu
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağışlar devam edecek! 13 Mayıs 2024 pazartesi hava durumu
Kamuda Tasarruf Paketi açıklanıyor
Kamuda Tasarruf Paketi açıklanıyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Altın fiyatı haftaya düşerek "merhaba" dedi
Altın fiyatı haftaya düşerek "merhaba" dedi
Öne Çıkanlar Vatan Partisi: "Güçlü devlet için birleşelim" | ULUSAL HABER Vatan Partisi: "Güçlü devlet için birleşelim" | ULUSAL HABER Güneş patlaması nedir? 10 Mayıs'ta gerçekleşen patlamanın etkileri ne kadar devam edecek? Güneş patlaması nedir? 10 Mayıs'ta gerçekleşen patlamanın etkileri ne kadar devam edecek?