İzmir'de 29 kaçak göçmen yakalandı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 15 Nisan günü saat 04.00 sıralarında Seferihisar ilçesinde bir grup kaçak göçmen tespit etti.

Doğanbey İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda, 7'si çocuk 29 kaçak göçmen, kara sınırlarında yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.