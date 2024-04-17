İzmir'de 29 kaçak göçmen yakalandı!

İzmir Seferihisar açıklarında 7'si çocuk 29 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 29 kaçak göçmen yakalandı!
Editör: Yağmur Biçen

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 15 Nisan günü saat 04.00 sıralarında Seferihisar ilçesinde bir grup kaçak göçmen tespit etti.

Doğanbey İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda, 7'si çocuk 29 kaçak göçmen, kara sınırlarında yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Eskrimci Doruk Erolçevik, yıldızlarda dünya şampiyonu olduEskrimci Doruk Erolçevik, yıldızlarda dünya şampiyonu olduSpor
Üniversite kampüsünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı!Üniversite kampüsünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı!Yurt
# izmir # Seferihisar # düzensiz göçmen
Çok Okunanlar
Üniversite kampüsünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı!
Üniversite kampüsünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı!
Eskrimci Doruk Erolçevik, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu
Eskrimci Doruk Erolçevik, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu
İzmir'de 29 kaçak göçmen yakalandı!
İzmir'de 29 kaçak göçmen yakalandı!
İsrail ordusu Refah'ta bir evi bombaladı, 4'ü çocuk 7 Filistinli öldü
İsrail ordusu Refah'ta bir evi bombaladı, 4'ü çocuk 7 Filistinli öldü
Emekliye temmuz zammı oranı belli oldu!
Emekliye temmuz zammı oranı belli oldu!
Öne Çıkanlar Doğu Perinçek’ten İran'In İsrail Operasyonu Hakkında Basın Açıklaması! | ULUSAL HABER Doğu Perinçek’ten İran'In İsrail Operasyonu Hakkında Basın Açıklaması! | ULUSAL HABER Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor!