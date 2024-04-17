Üniversite kampüsünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı!

Olay, Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kampüsü’nde meydana geldi. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Üniversite kampüsünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı!
Editör: Yağmur Biçen
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Kampüste iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Üniversite öğrencilerinin de karıştığı kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kampüse gelerek olay yerinde incelemede bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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