FETÖ'cü eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı!

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve KHK ile rütbeleri ve unvanları geri alınan emniyet müdürü, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

FETÖ'cü eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı!
Editör: Yağmur Biçen
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Alınan bilgiye göre, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbeleri ve unvanları geri alınan, hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ’ye bağlı dernek kaydı bulunduğu adli ifadelerin bulunması nedeniyle hakkında arama kararı bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Ş., noterde işlem yaptığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin Ş., yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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