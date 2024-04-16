FETÖ'cü eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı!

Alınan bilgiye göre, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbeleri ve unvanları geri alınan, hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ’ye bağlı dernek kaydı bulunduğu adli ifadelerin bulunması nedeniyle hakkında arama kararı bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Ş., noterde işlem yaptığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin Ş., yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.