İtalya'da üniversite öğrencileri, İşgalci İsrail'le anlaşmasını sürdüren okullarını protesto etti!

İtalya'nın başkenti Roma'da, önde gelen yükseköğretim kurumlarından Sapienza Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Gazze’ye yönelik saldırılarından ötürü okullarının İsrail'le devam eden işbirliği anlaşmasını askıya almamasını bir kez daha protesto etti.

İtalya'da üniversite öğrencileri, İşgalci İsrail'le anlaşmasını sürdüren okullarını protesto etti!
Editör: Metehan Gül
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İtalyan basınındaki haberlere göre, öğrenci kolektiflerine bağlı yaklaşık 200 kişi, üniversitenin, dün Gazze’de olanlarla ilgili sadece üzüntü belirtip halihazırda tepki konusu olan İsrail’le işbirliği anlaşmasını askıya almaması nedeniyle kampüste eylem yaptı.

Okul içinde yürüyüş başlatan, bazı fakültelere girip çıkan ve bir süre de rektörlük önünde eylemlerini sürdüren öğrenciler, taleplerine kulak vermediği gerekçesiyle Sapienza Üniversitesi Rektörü Prof. Antonella Polimeni'ye tepki gösterdi.

Öğrencilerden bazıları, Polimeni’den dışarı çıkıp kendileriyle görüşmesini, bazıları da istifa etmesini istedi.

Okullarının İsrail'le "suç ortaklığı" içinde olduğunu belirten öğrenciler, sık sık "utanın" şeklinde slogan attı.

POLİS ve ÖĞRENCİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ!

Rektörlük önünde toplanan öğrencilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, kampüs içindeki protestolarını başkent caddelerine taşımak isteyince kampüs çıkışında polis tarafından engellendi. Güvenlik güçlerinin zaman zaman copla sert müdahalesi, sosyal medyaya yansıdı.

Basındaki haberlere göre, bazı öğrencilerin yaralandığı, 2 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Sağ koalisyon iktidarının üniversitelerden sorumlu bakanı Anna Maria Bernini, Sapienza Üniversitesi Rektörü Polimeni’ye desteğini dile getirdi, üniversite içinde şiddet eylemlerinin utanç verici olduğunu kaydetti.

Sapienza Üniversitesi öğrencileri, birkaç hafta önce de kampüs içinde benzer taleple yine protesto yürüyüşleri yapmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# roma # italya # üniversite öğrencileri
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