Alman Futbolcu hayatını kaybetti!

Alman futbolunun ve Eintracht Frankfurt'un efsanevi isimlerinden Bernd Hölzenbein 78 yaşında hayata veda etti.

Bernd Hölzenbein, Almanya'nın şampiyon olduğu 1974 yılındaki Dünya Kupası'nda Franz Beckenbauer ve Gerd Müller ile birlikte forma giymişti.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta 14 sezon boyunca forma giyerek kulübün tarihine adını yazdıran Bernd Hölzenbein için Frankfurt ekibi bir taziye mesajı yayınladı.

Eintracht Frankfurt'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Adını kitaplara yazdırmayı başarmış bir efsane ve gelmiş geçmiş en iyi oyuncularımızdan birisiydi. Eintracht Frankfurt'un efsanevi kaptanı geçtiğimiz pazartesi günü hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Ofansif orta saha mevkisinde forma giyen Hölzenbein, 1974 Dünya Kupası'ndaki 7 maçın 6'sında forma giyerek şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.



Çıktığı 532 maçta attığı 215 golle Eintracht Frankfurt tarihinin en golcü ismi unvanını elinde bulunduran Hölzenbein, Almanya Kupası'nda 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ayrıca Eintracht Frankfurt'la eski adıyla UEFA Kupası'nı da 1980 yılında kazandı.

Bernd Hölzenbein aktif futbolculuk yaşamını noktaladıktan sonra da kulüpte başkan yardımcılığı gibi farklı görevlerde de bulundu.