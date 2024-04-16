Göle düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti!

M.T. idaresindeki 34 BYV 11 plakalı otomobil, Karaağaç köyü yolunda henüz belirlenemeyen nedenle Büyükçekmece Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve Silivri Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan M.T. (64), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.