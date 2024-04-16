Göle düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti!

Olay, Büyükçekmece'de meydana geldi. Göle düşen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Göle düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen

M.T. idaresindeki 34 BYV 11 plakalı otomobil, Karaağaç köyü yolunda henüz belirlenemeyen nedenle Büyükçekmece Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve Silivri Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan M.T. (64), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydınlık Gazetesi'nin dünyada ses getiren haberini ABD kabul etti!Aydınlık Gazetesi'nin dünyada ses getiren haberini ABD kabul etti!Gündem
Erdoğan'dan İran açıklaması: "Gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir"Erdoğan'dan İran açıklaması: "Gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir"Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kaza # ölüm
Çok Okunanlar
Emekliye temmuz zammı oranı belli oldu!
Emekliye temmuz zammı oranı belli oldu!
Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi belli oldu!
Fenerbahçe-Olympiakos maçının hakemi belli oldu!
Kirasını bu şekilde ödeyen bin pişman! Kiracılar dikkat!
Kirasını bu şekilde ödeyen bin pişman! Kiracılar dikkat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kriz mi çıktı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kriz mi çıktı?
Şartlar arasında LGBT dayatması da var
Şartlar arasında LGBT dayatması da var
Öne Çıkanlar İran'dan dünyaya Filistin mesajı: "Gözünüzü açın!" İran'dan dünyaya Filistin mesajı: "Gözünüzü açın!" İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Sonraki tepkimiz daha sert olacak!" İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Sonraki tepkimiz daha sert olacak!"