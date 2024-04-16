Erdoğan'dan İran açıklaması: "Gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. İran'ın Gerçek Vaat Operasyonu hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alması bardağı taşıran son damla oldu. İsrail'in saldırgan tutumuna ses çıkartmayanlar İran'ın cevabı karşısında hemen kınama yarışına girdiler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada öncelikle kınınması telin edilmesi gereken Netanyahu'nun ta kendisidir. 34 binden fazla masumu k atleden, haber yapma dışında gayesi olmayan basın mensupları öldüren, okul, kilise, cami, mülteci kamplarını, yardım malzemesi almak için sıra bekleyen insanları bombalayan, tüm dünyanın gözü önünde soykırım uygulayan, her türlü şımarıklığı sergileyen Netanyahu'dan başkası değildir." şeklinde konuştu.

İşgalci İsrail, Filistin topraklarında 7 Ekim 2023 tarihinden beri insanlık dramı yaparken sessiz kalan dünya ülkeleri İran'a kınamada bulunması hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi ömrünü uzatmak adına hem kendi vatandaşları hem de bölge halkının canını tehlikeye atmaktadır. 13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş rejimidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak son 2 gündür Gazze'deki katliamların geri plana itilmemesi için temaslarımızı daha da artırdık. Dışişleri Bakanımız Amerika, İran, İngiliz, Ürdünlü muhatapları ve BM Genel Sekreteri ile görüştük. Biz de dün Katar Emiri ile görüşmemiz oldu. Telefon diplomasimize bir hafta boyunca devam edeceğiz. Gerilimde sürekli el yükselterek hiçbir yere varılmaz."