Aydınlık Gazetesi'nin dünyada ses getiren haberini ABD kabul etti!

Aydınlık Gazetesi ABD’nin özel askeri şirketi Amentum’un Libya’daki varlığını ortaya çıkardı. Dünya gündemine oturan haber ABD’li yetkililerce teyit edildi. ABD Amentum aracılığıyla Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeyde'ye bağlı güçleri eğittiğini kabul etti.



Aydınlık Gazetesi’nin 8 Nisan'da yayımladığı haberinin ardından Amentum'un Libya faaliyetleri dünyada gündem odu. İtalyan haber ajansı Agenzia Nova (ACENSİYAA NOOVA) bir ABD Dışişleri yetkilisiyle irtibata geçti.

Adı açıklanmayan kaynak Aydınlık Gazetesi’nin haberini doğruladı. Pentagon ve Dışişleri Bakanlığıyla ortak çalışan Amerika merkezli karanlık firmanın Libya'da etkin olduğunu ve kolluk kuvvetlerini eğittiğini teyit etti. 12 Nisan'da ise ABD Libya Büyükelçiliği kaynağın açıklamalarını doğruladı.

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ABD’li yetkiliye göre Amentum, başında ABD’nin güvenilir ismi Abdulhamid Dibeyde’nin olduğu Ulusal Birlik Hükümeti güçlerini ülke dışında eğitiyor. Ancak kaynak eğitimin nerede olduğuna dair net bir bilgi vermekten kaçındı.

Amerikalı yetkililer söz konusu eğitimin Diplomatik Güvenlik Bürosu tarafından yönetildiğini ve küresel bir programın parçası olduğunu söyledi.

Böylece Afrika’ya giren, Benin ve Somali'de yüz milyonlarca dolarlık askeri ihaleler alan, biyolojik laboratuvar deneyleri yapmak için sözleşmeler imzalayan Amentum'un Libya'ya kadar uzandığı doğrulanmış oldu.

Libya'daki görevleri arasında “terörle mücadele” de bulunan kurum, ABD Dışişleri Bakanlığının bünyesinde yer alan Diplomatik Güvenlik Servisi ile iç içe çalışıyor. Amentum’un yurt dışında sahada bulunan iki binden fazla “özel ajanı” olduğu ifade ediliyor.