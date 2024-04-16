Referandumun üstünden 7 yıl geçti, sorunları bitmedi!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin kabul edildiği 16 Nisan 2017 referandumun üzerinden 7 yıl geçti. Ancak geçen bunca yıla rağmen inşa edilmek istenen sistemin sorunları bitmedi. Meclis’i etkisizleştiren Anayasa değişikliğiyle, devlet kurumlarının yapısında da bozulmalar oluştu. Anayasa hukukçusu Erdem Cömert, bu sistemle Türkiye’nin yönetilemeyeceğini vurguladı.



Parlamenter Sisteme son veren, yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yani Başkanlık getiren Anayasa değişikliği referandumun üzerinden 7 yıl geçti. Ancak sistem üzerinden tartışmalar bitmedi.

Anayasa hukukçusu Erdem Cömert: "Olağanüstü dönemlerde olağanüstü önlemler almak gerekiyor. Ama geçici bir dönem için olmalıydı. 200 yıllık parlamenter sistem geleneği olan bir ülkenin bu sistemle yönetilemeyeceği açık.

Yüzde 51,41 ile kabul edilen referandumda e mevcut Anayasa’daki 18 madde değiştirildi. Başbakanlık makamı kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı makamı getirildi. Milletvekili seçilme yaşı 18 indirildi. Meclis’in gen soru ve güvenoyu uygulamasına son verildi. Nitelik açısından zenginliği azaltılan Meclis’in nicelik bakımından ise Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkartıldı.

Önceden Meclis karar alıyordu. Meclis Karar alıyor kanun çıkarıyor kurallar koyuyor, yürütme organı yani Bakanlar Kurulu da bunu uyguluyordu. CB de sembolik olarak bu kararları yayınlayan konumdaydı. Yani bugün akşam bir şey düşündüm sabah uygulayacağım deme şansınız yoktu.



Anayasa değişikliğiyle bakanların Meclis dışından atanmasının önü açıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yasama organı tamamen ortadan kaldırmış durumda. Ve bakanlar kurulunun o kolektif akıl yürütmesi, bir arada karar alması süreci de artık tarihe karışmış durumda.

Yeni hükümet sistemiyle birlikte devlet kurumları yeniden yapılandırıldı. Bakanlıklara paralel olacak şekilde Cumhurbaşkanına bağlı politika kurulları oluşturuldu. Yeniden yapılanma sonucu kurumlarda yönetim aksaklıkları baş gösterdi. Aksaklıkları Ak Parti ve MHP de kabul ediyor. Bunun için sık sık Anayasa değişikliği gündeme getiriliyor. Şimdi ise Yeni Anasaya çalışması parçası yapılmak isteniyor." ifadelerini kullandı.

Anayasa hukukçusu Erdem Cömert, bu sistemle Türkiye’nin yönetilemeyeceğini vurguladı. Cömert, aynı zamanda sistemin getirdiği yönetim zaafları nedeniyle ABD kaynaklı tehditlere Türkiye’nin karşılık vermesinin güçleştiğini bildirdi.