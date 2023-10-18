İzmir'de Deprem Mi Oldu? Vatandaşlar Sokağa Döküldü

AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların deli gibi arattığı İzmir'de deprem mi oldu sorusunu yanıtladı. Vatandaşları paniğe sürükleyen sarsıntı korkuttu.

İzmir'de Deprem Mi Oldu?

İzmir'de saat 15.55'te, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bayındır ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD herhangi olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.