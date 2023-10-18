İzmir'de Deprem Mi Oldu? Vatandaşlar Sokağa Döküldü
Sosyal medyada yer alan bilgilere göre İzmir'de deprem meydana geldiği iddia edildi. Vatandaşları sokağa döküldüğü sarsıntı hakkında AFAD açıklama yaptı. İzmir'de deprem mi oldu?
AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların deli gibi arattığı İzmir'de deprem mi oldu sorusunu yanıtladı. Vatandaşları paniğe sürükleyen sarsıntı korkuttu.
İzmir'de Deprem Mi Oldu?
İzmir'de saat 15.55'te, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bayındır ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD herhangi olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
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