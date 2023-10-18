Türkiye Ulusal Yas İlan Edecek

İsrail'in Gazze'ye yönelik artan saldırılarına karşı Türkiye'den çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin Gazze için 3 günlük ulusal yas ilan edeceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamayı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yaptı. Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırıları ile ilgili dün Meclis'te ortak bildiri yayımlandığını hatırlatan Özlem Zengin, hastanenin bombalanmasının savaş hukuku da dahil hiçbir hukuka uygun olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

- Yaşadığımız çok elim olaylardan sonra milli yas ilan edebiliyoruz. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Bugün gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edilecek. Genel Kurul'daki tüm siyasi partilerin de bundan memnuniyet duyacağına eminim. Bu, bizim özellikle TBMM olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm unsurlarıyla beraber başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu konuyu hangi seviyede anladığımızın görülmesi açısından önemlidir diye düşünüyorum. Sanıyorum, Genel Kurul devam ederken, bugün içinde nihayetlenmiş olur. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini de burada paylaşırız.

Ömer Çelik de Ulusal Yas İlan Edileceğini Duyurdu

AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Ömer Çelik de yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini duyurdu.