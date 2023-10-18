İsrail Saldırılarında Ölenlerin Sayısı 3 Bin 300'ü Geçti!

İsrail, insanlık suçu işleyerek Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. 7 Ekim tarihinden bu yana ardı arkası kesilmeyen saldırılara ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Açıklamada ölü ve yaralı sayısı paylaşıldı.

En Az 3 Bin 300 Kişi Öldü!

Açıklama Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle tarafından yapıldı. Bakan Mey Keyle, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in düzenlediği saldırıların bilançosuna ilişkin bilgi verdi.

Bakan Keyle, Gazze'deki "feci insani durum" nedeniyle, verilerin ancak yaklaşık olarak açıklanabildiğini anlattı. Yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 300'ü aştığını, yaralı sayısının ise 13 binin üzerine çıktığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi'nde ciddi bir ilaç sıkıntısı ve hastanelere ulaşımda büyük bir sorun olduğu kaydedildi. Su kesintileri ve kanalizasyon sisteminin bozulmasının da bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırdığına dikkati çekildi.

Hastane Saldırısında Yüzlerce Kişi Öldü

Keyle, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine hava saldırı düzenlemesini kınayarak, İsrail saldırısında yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. İsrail'in hastane saldırısından kendisini aklayamayacağını vurgulayan Keyle, İsrail'den hesap sorulmasını istedi.