Hamas'tan Hastane Saldırısıyla İlgili Açıklama!

İsrail, Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırı gerçekleştirmiş ve saldırıda 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti. Filistin'in askeri gücü Hamas'tan, İsrail'in hastaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklama geldi.

"Katliamın Sorumluluğu Doğrudan İsrail'e Aittir"

Hamas'tan hastane saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada, İsrail'in "yalan hikayeler uydurarak yaptığı katliamın gerçeğini saptırmaya çalıştığı" kaydedildi.

Hamas'ın açıklamasında, "Hastaneyi bombalamakla tehdit eden faşist işgal güçleri, 23 ambulansı vurdu; aileleriyle 25'ten fazla doktoru, 3 binin üzerinde Filistinli sivili öldürdü. Bu kişilerin yüzde 70'i çocuk ve kadındı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in şu ana kadar 120 bin konutu, içinde yaşayanların başına yıktığı aktarılan açıklamada, "hastane katliamının sorumluluğunun doğrudan İsrail'e ait olduğu" vurgulandı.

Saldırının Arkasında ABD Var!

Hamas'ın açıklamasında ayrıca saldırının ABD'nin verdiği ve İsrail'den başkasının da sahip olmadığı silah gücü desteğiyle gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve dünyadaki tüm ülkelere, İsrail ordusunun işlediği "bu suçu kınama" ve İsrail yönetiminin "kararlarıyla gerçekleştirilen saldırıları durdurma" çağrısında bulunuldu.