ABD Başkanı Biden İsrail'e Desteğini Açıkladı! ABD İsrail'in Katliamını Alkışladı

İsrail’in Gazze’de bombaladığı hastanede en az 500 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıyı meşrulaştırmaya çalışan ABD Başkanı Biden, Tel Aviv’e desteğini yinelemek için İsrail’e gitti.

Joe Biden’ı, havaalanında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog kucaklayarak karşıladı.

Biden'dan İsrail'e Açık Destek!

Karşılamanın ardından Biden ve Netanyahu basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Joe Biden basın toplantısında açıklamalarda bulundu, İsrail'e destek mesajı verdi. Biden, "Bugün burada bulunmamın basit bir nedeni var; İsrail halkı ve dünyadaki herkesin ABD'nin nerede durduğunu bilmesi. Dışişleri Bakanı Blinken da burada. Buraya birkaç kez geldi. Ama ben şahsen gelmek istedim." dedi.

Amerikalıların İsrail ile yas tuttuğunu belirten Biden, Hamas'ı "terörist grup" olarak nitelendirdi. Biden, "Kendinizi savunmak için ihtiyaç duyduğunuz şeylere sahip olmanızı sağlayacağız. Ayrıca Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil etmediğini ve onlara sadece acı getirdiğini de unutmamalıyız." diyerek ABD'nin İsrail'e desteğini yineledi.

ABD Başkanı Biden, İsrail'in hastaneye yönelik düzenlediği saldırıyı da "patlama" olarak nitelendirdi. Biden, "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz (İsrail) değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." diye konuştu.

İsrail'in ABD ile ortak değerleri paylaştığını kaydeden Biden, "Herkes sizin ne yapacağınızı görmeyi bekliyor. Tekrar burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum." dedi.