İstanbul Valiliğinden İsrail Başkonsolosluğu'ndaki Eylemlerle İlgili Açıklama
İstanbul Valiliği, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirilen gösterilere ilişkin açıklama yaptı. Eylem yapan gruptan bir kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtilirken bölgede çıkan olaylarda 43'ü polis 63 kişinin de yaralandığını bildirildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından İstanbul'da vatandaşlar tepki göstermek için harekete geçti. Vatandaşlar, Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi.
Eylemde toplananlar, İsrail aleyhine çok sayıda slogan atarken, bazı vatandaşlar ellerindeki yumurtaları konsolosluk binasına attı. Alanda ayrıca İsrail bayrağı da yakıldı. Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi. Polisle grup arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.
İstanbul Valiliğinden Olaylara İlişkin Açıklama Geldi
İstanbul Valiliğinden gece saatlerinde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaşanan olaylara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, başkonsolosluk önünde toplanan vatandaşlardan bir grubun konsolosluk binasına girmek için harekete geçtiği, emniyet güçlerine, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunduğu belirtildi.
Emniyet kuvvetlerinin de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellediği aktarılan açıklamada, polis bariyerini aşarak emniyet güçlerine saldırdığı tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
- Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43'ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı terör saldırılarını andıran bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz.
Kaynak: Anadolu Ajansı