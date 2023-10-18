İstanbul Valiliğinden İsrail Başkonsolosluğu'ndaki Eylemlerle İlgili Açıklama

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından İstanbul'da vatandaşlar tepki göstermek için harekete geçti. Vatandaşlar, Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu binasının önüne ellerinde Filistin bayraklarıyla geldi.

Eylemde toplananlar, İsrail aleyhine çok sayıda slogan atarken, bazı vatandaşlar ellerindeki yumurtaları konsolosluk binasına attı. Alanda ayrıca İsrail bayrağı da yakıldı. Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi. Polisle grup arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

İstanbul Valiliğinden Olaylara İlişkin Açıklama Geldi

İstanbul Valiliğinden gece saatlerinde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaşanan olaylara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, başkonsolosluk önünde toplanan vatandaşlardan bir grubun konsolosluk binasına girmek için harekete geçtiği, emniyet güçlerine, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunduğu belirtildi.

Emniyet kuvvetlerinin de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellediği aktarılan açıklamada, polis bariyerini aşarak emniyet güçlerine saldırdığı tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: