Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze Açıklaması! Durumun Kontrolden Çıktığı Duyuruldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki son durum ile ilgili dünya kamuoyuna önemli bir açıklama yaptı. Açıklama, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından geldi.

Durumun Kontrolden Çıktığı Duyuruldu!

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabı üzerinden Gazze'deki sağlık durumu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Gazze'deki durumun kontrolden çıktığını ve tıbbi yardımları ulaştırmak için beklenilen her saniyede kayıplar verildiğini ifade eden Ghebreyesus, DSÖ'nün Gazze için bölgeye gönderdiği tıbbi malzemelerin 4 gündür sınırda beklediğini aktardı.

Ghebreyesus, hayat kurtarıcı sağlık malzemelerini Gazze'ye ulaştırmaya başlamak için acil erişime ihtiyaç olduğuna işaret ederek taraflar arasındaki şiddetin durması gerektiğini kaydetti.