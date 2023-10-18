TBMM'den İsrail Saldırısına Karşı Ortak Bildiri

İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alarak gerçekleştirdiği saldırının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ortak bildiri yayımlandı.

TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerin imzasıyla yayımlanan bildiride, Filistin ve İsrail'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

- Gazze de Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.