İzmir'de dev operasyon! 271 zanlı yakalandı

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Ekiplerin tarafından 146 adrese yapılan eş zamanlı baskında 271 zanlı yakalandı.

İzmir'de dev operasyon! 271 zanlı yakalandı
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İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

2 bin 610 personelle çalışma gerçekleştiren ekipler, 24 saat süreyle teknik ve fiziki takip uygularken, 10 Şubat sabahı 146 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Polis ekipleri tarafından adreslere gerçekleştirilen baskınlar, dron ile havadan da görüntülenerek takip edildi.

Adreslere gerçekleştirilen baskınlarda, 25'i hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 271 zanlı yakalandı.

Yakalanan zanlıların hırsızlığın yanı sıra, kasten adam öldürme, yağma ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan arandıkları ortaya çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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