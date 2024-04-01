İzmir’de ilginç seçim! Kayınbirader enişteye fark attı...

İzmir’in Torbalı ilçesinde, kayınbirader ve eniştenin yarıştığı belediye başkanlığı seçimlerinde kazanan CHP’nin adayı Övünç Demir oldu. Demir’in ablası ile evli olan Özgür Erman Çağlar ise yarışı ikinci sırada tamamladı.

İzmir’de ilginç seçim! Kayınbirader enişteye fark attı...

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İzmir Torbalı, ilginç bir yarışla gündeme geldi. Bu ilçedeki belediye başkanlığı seçimlerinde, enişte ve kayınbirader yarıştı, iki akrabadan biri Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP), diğeri AK Parti’den aday oldu.

Dikkat çeken seçim yarışında, kesin olmayan sonuçlara göre kazanan yüzde 45.76 oy ile CHP’nin adayı Övünç Demir oldu. Övünç Demir’in ablası ile evli olan Özgür Erman Çağlar ise yüzde 40.24 oy aldı. Bu sonuçla iki akrabadan CHP’nin adayı Övünç Demir, AK Parti’nin adayı olan eniştesi Özgür Erman Çağlar’a 6 bin 672 oy farkı attı.

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