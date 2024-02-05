İzmir'de kaçakçılık operasyonları! 52 şüpheli yakalandı
İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Ekiplerin 19 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 52 şüpheli yakalandı.
Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların yenisine İzmir'de imza atıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında 42 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, 996 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 408 bin 640 içi dolu makaron, 3 bin 419 paket gümrük kaçağı sigara, 1366 kilogram nargile tütünü ve kıyılmış tütün, 6 bin 288 sigara sarma kağıdı, 2 bin 673 gümrük kaçağı puro, 4 bin 420 litre etil alkol, 106 litre sahte içki, 388 bin 626 taklit muhtelif emtia ürünü, 2 bin 654 adet otomobil yedek parçası, 6 bin 283 cinsel içerikli hap, 19 gümrük kaçağı cep telefonu, 3 bin 283 elektronik sigara cihazı ve likiti, 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ürünü, 9 tarihi eser, sigara sarma makinesi, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 10 fişek ele geçirildi.
Bu suç unsurlarına ilişkin yakalanan 52 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı