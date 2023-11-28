İzmir'de Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

İzmir'in Bayraklı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Belediye otobüsü ile otomobilin çarpışmasında, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İzmir'de Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafik kazası yaşandı. Feci kaza, Ozan Abay Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki İbrahim Bedir'in kullandığı 35 ARZ 177 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 35 R 4856 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.

Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs şoförü ile otomobilde bulunan bir kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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