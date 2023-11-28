BUDO'nun 12 Seferi İptal Edildi!

Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO), salı günü yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun 12 Seferi İptal Edildi!
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Olumsuz hava koşulları, yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Fırtınalı ve yağışlı hava birçok kentte yaşamı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalar yaşanıyor.

Son olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) yarınki 12 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı açıklandı.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ila 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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