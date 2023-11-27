Kar ve Fırtına Yurdu Esir Aldı! Meteoroloji'den Uyarı Yapıldı

Olumsuz hava koşullarının bilançosu ağır oldu. AFAD, son birkaç gün içerisinde yaşanan hava durum raporunu açıkladı.

Yurt genelinde çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olayları yaşandı. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü asker 10 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

AFAD açıklamasında 47 ilde turuncu, 29 ilde ise sarı uyarı verildiği hatırlatıldı, vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yinelendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir kuru yük gemisi fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi. Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebat, uzun saatler süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde de bir yük gemisi karaya oturdu. Ekipler, 6'sı Türk 13 kişilik mürettebatın tahliyesi için gemiyle kara arasında zipline sistemi kurdu.

Trabzon'da dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu. Beşikdüzü ilçesinde ise deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak, kayboldu. Bulunmaları için çalışma başlatıldı.

Sürmene ilçesinde de Çamburnu Limanı içerisindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri birimin olduğu alanda fırtına nedeniyle dalgalar yükseldi. 5 askeri personel yaralandı. Park halindeki bir araç da dalgalara kapılarak sürüklendi, askeri alan güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Sağanak, Hatay’ın İskenderun ilçesinde ise denizi taşırdı. Rögarlar tıkandı. Su, ara sokaklara kadar ulaştı. Caddeler sokaklar sular altında kaldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Ulusal Kanal’a konuştu.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde de ürkütücü dev dalgalar oluştu. Ordu'da ise etkili olan fırtına sonrası hasar tespitine başlandı. Kent genelinde 110 ev ve 1 caminin çatısı hasar gördü.

Meteoroloji'den Fırtına ve Sağanak Uyarısı!

Öte yandan Meteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı geldi. Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına, Kıyı Ege için ise kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Ankara’ya da ilk kar düştü. Evlerin çatıları araçların üstleri kar birikintileriyle doldu. Bir önceki yıla göre ise Ankara’ya ilk kar bir ay önce yağmış oldu.

Kar yağışı ve tipi dolayısıyla Erzurum-Bingöl kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Sivas’ta ise havalimanının bulunduğu bölgede kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara Geçidi mevkisinde bir otobüs kayarak yoldan çıktı. Yol kenarındaki kara saplandı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarılan otobüs, seferine devam etti. Gümüşhane ve Yozgat’ta ise kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Yurt genelinde fırtına, sağanak ve kar etkisini sürdürecek. Araçlara kış lastiği taktırmak içinse son gün 1 Aralık 2023. Buzlanmalardan oluşabilecek kazalara karşı araç sürücülerinin kış lastiği taktırarak önlemlerini alması gerekiyor.