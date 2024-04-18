İzmir'de korkutucu yangın!

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı. Metal kaplama ve plastik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İzmir'de korkutucu yangın!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İzmir'in Çiğli ilçesinde korkutucu bir yangın meydana geldi. Yangın, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda bulunan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal kaplama fabrikasında çıktı.

Metal kaplama fabrikasında başlayan ve henüz nedeni bilinmeyen yangın, daha sonra plastik fabrikasına sıçradı.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikalardaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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