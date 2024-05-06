İzmir'de tarihi eser operasyonu! Binlerce tarihi eser ele geçirildi

İzmir'de 3 ilçede eş zamanlı tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 3 bin 380 tarihi eser ele geçirilirken gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Binlerce tarihi eser ele geçirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek için önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından Bornova, Konak ve Ödemiş'te 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Binlerce tarihi eser ele geçirildi - Resim : 1

Operasyonda Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 36 sikke, 339 tarihi eser (ok ucu, ağırlık, obje, heykelcik), 2 antika toplu tabanca, 3 antika kılıç ele geçirildi. Adreslerde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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