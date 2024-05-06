Fenerbahçe için "tamam ya da devam" maçı! Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a konuk oluyor

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı sürüyor. Haftaya ligin zirvesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren Galatasaray, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 6-1'le geçerek puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

Galatasaray'ın galibiyetinin ardından gözler bu akşam oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesine çevrildi. Hakem Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı kritik karşılaşma, saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 34 maçta 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 89 puan topladı. TÜMOSAN Konyaspor ise 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 mağlubiyetle topladığı 36 puanla, ligde küme düşme hattının 1 puan üzerinde 16. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında iki takım arasında Ülker Stadı'nda oynanan mücadele Fenerbahçe'nin 7-1'lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihe geçmişti.

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 2 oyuncu sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamadı. Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra saha çalışmalarına başlayan Jayden Oosterwolde, bugün oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

Leonardo Bonucci ile Serdar Aziz ise teknik heyetin kararı doğrultusunda Konya'ya giden kafilede yer almadı.

SAVUNMADA ÇAĞLAR FORMA GİYEBİLİR

Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in sakatlığı kadroda değişikliğe gidilmesine neden olacak.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu bölgede Krunic'e forma vermesi beklenirken ilk 11'de 3 yerli oyuncunun yer alma zorunluluğundan kaynaklı olarak savunmada Çağlar Söyüncü'nün forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Konya deplasmanındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

FENERBAHÇE'DE 7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda Mondihome Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

REKABETTE FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, bugün Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 45 maçta Fenerbahçe'nin 34 galibiyetle üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki karşılaşmaların 3'ü beraberlikle tamamlanırken yeşil-beyazlılar da 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda bugüne dek 22 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14'ü Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 48 gole Konyaspor 27 golle karşılık verdi.