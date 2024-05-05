Galatasaray yarım düzine gol attı! Kendi evinde gösteri yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor, RAMS Park'ta karşılaştı... Sarı kırmızılılar mücadeleden 6-1'lik galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'ye çıkardı.

Galatasaray'ın gollerini Ziyech (2) Mertens(2) ve Icardi(2) kaydetti.

GALATASARAY, FENERBAHÇENİN SÜPERLİG REKORUNU KIRDI!

Galatasaray, Sivasspor maçını kazanarak Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kırdı. 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu. Sarı-kırmızılı ekip, puanını 96'ya çıkardı ve Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı.