İzmir’de tefecilik yapan 3 kişiye gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İzmir’de tefecilik yapan 3 kişiye gözaltı
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İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede ekonomik durumu iyi olmayan ve bankalardan kredi çekemeyerek nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları yüksek faizler ile borçlandırarak senet imzalatan 3 tefeciyi belirledi. Savcılıktan alınan izinle şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 senet, 2 tapu senedi ve 3 ajanda ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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# İzmir Ödemiş
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