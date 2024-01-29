İzmir'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu! 3 kişi tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlara yenileri İzmir'de eklendi.

Bornova ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Söz konusu adrese ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler Safa A. ve Sinan S. yakalandı, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 6 fişek bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kiraz ilçesinde ise uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bir adreste 3 kilogram kubar esrar, 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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