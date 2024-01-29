Kilise saldırısını DEAŞ üstlendi! 2 katil zanlısı yakalandı

İstanbul’daki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili Emniyet harekete geçti. DEAŞ'ın üstlendiği saldırıyı düzenleyen 2 katil zanlısı 10 saat içinde yakalandı.

İstanbul’daki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne pazar ayini sırasında yapılan saldırıyla ilgili geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cemaatteki Tuncer Cihan'ı öldüren Rus ve Tacik asıllı 2 katil zanlısının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, saldırganların DAEŞ mensubu olduğunun değerlendirildiğini belirterek, saldırı sonrası 30 adrese baskın düzenlendiğini 47 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, kilisede işlenen cinayetle ilgili zanlıların ifadelerinin alınacağını, olayla ilgili karanlık noktaların aydınlatılacağını söyledi.