Japon mühendis İstanbul'daki 4 ilçeye dikkat çekti
32 yıldır Türkiye'de çalışmalar yapan Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Marmara'da beklenen olası depreme ilişkin İstanbul'un en dayanıklı ilçelerini açıkladı.
Uzmanlar, Marmara Depremi'nin yakın gelecekte karşımıza çıkacağına dair uzlaşmışken Japon mühendis, 'İstanbul'un bu ilçelerinde 7.5 deprem olsa da büyük problem olmaz' diyerek ezber bozdu. Japon Mühendis Yoshinori Moriwaki Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece'nin zeminlerinin iyi olmadığını, buradaki zeminlerin tıpkı Hatay'daki gibi büyük bir sıvılaşma olduğunu söyledi.
Japon Mühendis Yoshinori Moriwaki Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece'nin zeminlerinin iyi olmadığını, buradaki zeminlerin tıpkı Hatay'daki gibi büyük bir sıvılaşma olduğunu söyledi.
İşte Japon bilim insanı Moriwaki'nin TV 100'de yaptığı açıklamalar..
'İstanbul'da 1. ve 2. köprüde güçlendirmeler yapıldı.
Aynı şekilde Mecidiyeköy'deki ana viyadük de güçlendirildi. İstanbul'un bazı ilçelerinde de Japon bilim insanları aracılığıyla güçlendirmeler yapıldı' dedi.
'Beşiktaş, Sarıyer, Ataşehir bu ilçeler güçlendirildi. Japonlar bilimsel olarak bu konuda yardım yaptı.
Marmara Bölgesi genelinde deprem bekleniyor ama güçlendirme yapılan yerlerde hasar beklendiği kadar kötü olmayacak. Depremin şiddeti 7.5 olsa bile güçlendirme yapılan Ataşehir, Şişli, Mecidiyeköy, Sarıyer, Beşiktaş gibi bölgelerde problem olacağını düşünmüyoruz'