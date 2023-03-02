Japon mühendis İstanbul'daki 4 ilçeye dikkat çekti

'Beşiktaş, Sarıyer, Ataşehir bu ilçeler güçlendirildi. Japonlar bilimsel olarak bu konuda yardım yaptı.

Marmara Bölgesi genelinde deprem bekleniyor ama güçlendirme yapılan yerlerde hasar beklendiği kadar kötü olmayacak. Depremin şiddeti 7.5 olsa bile güçlendirme yapılan Ataşehir, Şişli, Mecidiyeköy, Sarıyer, Beşiktaş gibi bölgelerde problem olacağını düşünmüyoruz'