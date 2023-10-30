Kandilli ve AFAD'ın Verilerine Göre Bugün Deprem Mi Oldu? 30 Ekim Günü Hangi İllerde Deprem Oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün gerçekleşen depremleri kaydetmektedir. Peki Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre bugün hangi illerde deprem oldu? 30 Ekim'de olan bu depremler hissedildi mi?

BUGÜN AFAD'IN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

30-10-2023 08:31:39 37.371 36.982 7.03 ML 2.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 608030

30-10-2023 08:07:40 39.454 27.826 6.39 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir) 608027

30-10-2023 08:01:06 37.732 35.706 6.66 ML 1.7 Kozan (Adana) 608029

30-10-2023 07:57:44 37.81 37.742 6.43 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman) 608028

30-10-2023 07:22:43 38.099 37.414 6.63 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 608023

30-10-2023 07:17:45 38.042 37.036 7.03 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş) 608025

30-10-2023 07:07:24 39.394 26.253 7 ML 1.3 Ege Denizi - [11.97 km] Ayvacık (Çanakkale) 608026

30-10-2023 06:37:05 36.954 27.726 7.02 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.82 km] Bodrum (Muğla) 608020

30-10-2023 06:26:39 36.74 36.166 7.04 ML 1.6 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.06 km] Payas (Hatay) 608018

30-10-2023 06:19:54 37.89 36.261 6.75 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 608019

30-10-2023 05:29:38 38.094 32.625 8.93 ML 1.9 Selçuklu (Konya) 608017

30-10-2023 05:20:51 37.685 35.392 7 ML 2.1 Aladağ (Adana) 608016

30-10-2023 02:47:48 38.326 37.829 7 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 608024

30-10-2023 02:33:08 37.761 35.623 7.01 ML 1.2 Kozan (Adana) 608022

30-10-2023 02:30:09 38.134 36.589 7 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 608021

30-10-2023 02:28:35 37.588 37.305 7 ML 2.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 608015

30-10-2023 02:13:41 37.752 36.143 7.06 ML 2.3 Sumbas (Osmaniye) 608014

30-10-2023 02:02:13 37.521 37.084 6.79 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 608011

30-10-2023 01:57:55 38.008 37.444 17.41 ML 3.1 Nurhak (Kahramanmaraş) 608010

30-10-2023 01:29:38 38.159 37.848 13.73 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 608013

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.10.30 08:31:37 37.2892 37.0862 4.1 -.- 2.4 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.30 08:07:39 39.4603 27.8103 9.7 -.- 1.7 -.- TASPINAR-(BALIKESIR) İlksel

2023.10.30 07:22:42 38.0475 37.4423 3.7 -.- 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.30 07:07:22 39.4083 26.0993 2.3 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.30 06:37:06 36.9803 27.7160 11.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.10.30 06:26:39 36.7185 36.1563 9.6 -.- 1.5 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.10.30 05:29:38 38.0683 32.5943 5.0 -.- 2.0 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.10.30 05:20:52 37.6815 35.3532 6.2 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.10.30 04:18:40 40.3990 27.6280 11.9 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.10.30 04:15:43 38.3923 39.5053 5.4 -.- 1.2 -.- TOPALUSAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.10.30 04:01:26 36.6093 36.3668 7.1 -.- 1.3 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.10.30 03:49:21 38.1793 36.7858 18.9 -.- 1.2 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.30 03:43:47 37.1012 28.4617 14.5 -.- 0.7 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.10.30 03:42:41 38.2702 37.1585 10.8 -.- 1.1 -.- AGLICA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.30 03:37:54 38.1078 38.5612 3.4 -.- 1.4 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.10.30 02:58:34 37.9662 27.0992 1.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.30 02:52:04 37.8498 36.3312 12.6 -.- 1.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.30 02:47:49 38.3623 37.7845 9.2 -.- 1.6 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.10.30 02:30:09 38.1308 36.6488 8.7 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.30 02:28:35 37.6090 37.3295 5.6 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.30 02:19:36 36.0825 29.1833 1.8 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.10.30 02:13:41 37.7475 36.1117 5.0 -.- 2.2 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.10.30 02:02:14 37.4800 37.0497 2.8 -.- 1.9 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.30 01:57:55 38.0108 37.4425 5.0 -.- 3.1 3.0 NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.30 01:29:39 38.1887 37.8435 7.6 -.- 2.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.10.30 01:23:02 37.8403 36.3677 5.5 -.- 1.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.30 00:57:23 37.8725 36.3548 22.1 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.30 00:57:19 38.7660 25.9900 9.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.10.30 00:55:41 38.3448 37.7980 8.8 -.- 1.5 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.10.30 00:50:14 38.5295 39.2215 5.0 -.- 1.7 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel

2023.10.30 00:42:30 37.7987 36.5620 15.7 -.- 1.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.30 00:40:23 37.7603 36.1155 1.2 -.- 1.5 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.10.30 00:39:32 37.9220 36.7453 18.1 -.- 1.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.30 00:21:18 38.1357 36.6300 7.0 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel