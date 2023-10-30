Bugün Yağış Bekleniyor Mu? Hava Nasıl Olacak? 30 Ekim 2023 Günü Hava Durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre bugün hava nasıl olacak? Hava durumunu tahminini sunan Meteorolojinin hangi illeri uyardığı merak konusu... Bugün önemli bir hava olayı bekleniyor mu? İşte 30 Ekim için hava durumu...

Bugün Yağış Bekleniyor Mu? Hava Nasıl Olacak? 30 Ekim 2023 Günü Hava Durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Meteorolojiye göre 30 Ekim günü yani bugün hava sıcaklığında önemli değişiklikler beklenmiyor. Aynı zamanda meteorolojiye göre ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Peki 30 Ekim 2023 günü hava nasıl olacak? 

Bugün Yağış Bekleniyor Mu? Hava Nasıl Olacak? 30 Ekim 2023 Günü Hava Durumu... - Resim : 1

30 EKİM 2023 GÜNÜ İLLERE GÖRE HAVA DURUMU 

MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün Yağış Bekleniyor Mu? Hava Nasıl Olacak? 30 Ekim 2023 Günü Hava Durumu... - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

Bugün Yağış Bekleniyor Mu? Hava Nasıl Olacak? 30 Ekim 2023 Günü Hava Durumu... - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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